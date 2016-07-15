رئيس بلدية لندن: نراجع إجراءات الأمن بعد هجوم نيس

أعلن رئيس بلدية #لندن_صادق خان، اليوم الجمعة، أن إجراءات الأمن في المدينة سوف تخضع للمراجعة بعد أن دهس مسلح يقود شاحنة حشودا في مدينة نيس الفرنسية وهو ما وصفه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند بأنه عمل إرهابي.



وقال خان في تصريحات صحفية: "أود أن أطمئن جميع سكان لندن إلى أننا سنراجع اليوم إجراءات السلامة على ضوء هذا الهجوم، أنا وقائد شرطة المدينة سنفعل كل ما هو ممكن لضمان سلامة سكان لندن".

وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيراً للمواطنين البريطانيين في نيس بفرنسا، طالبتهم فيه باتباع تعليمات السلطات الفرنسية بعد مقتل 84 شخصا عندما دهست شاحنة حشدا من الأشخاص خلال الاحتفالات بالعيد الوطني لفرنسا.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولين قولهم إن مهاجما يقود شاحنة بسرعة كبيرة اندفع بها وسط حشد كان يشاهد عرضا للألعاب النارية مساء أمس الخميس.

وقالت #وزارة_الخارجية_البريطانية في التحذير: "نحن على اتصال بالسلطات المحلية ونسعى للحصول على المزيد من المعلومات في أعقاب ما يبدو أنه هجوم خلال الاحتفالات بالعيد الوطني في نيس. إذا كنتم بالمنطقة فاتبعوا تعليمات السلطات الفرنسية."

وعبرت #الحكومة_البريطانية عن "صدمتها" إزاء الاعتداء "المروع" الذي شهدته مساء الخميس مدينة نيس الفرنسية، مؤكدة أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تتابع تطورات الوضع وأن حكومتها مستعدة لمساعدة نظيرتها الفرنسية.

وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية أنها "مصدومة وقلقة" إزاء ما شهدته المدينة الساحلية الفرنسية حيث اندفع سائق شاحنة وسط جمع من الناس كانوا محتشدين لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة احتفالات العيد الوطني.

وقال متحدث باسم تيريزا ماي إن "رئيسة الوزراء تتابع تطورات الوضع في #نيس. نحن مصدومون وقلقون إزاء ما جرى هناك. أفكارنا مع أولئك الذي أصابهم هذا الحادث المروع الذي وقع في يوم احتفال وطني".