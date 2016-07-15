مجلس الأمن: اعتداء نيس "همجي وجبان"

دان مجلس الأمن الدولي "بأشد الحزم الاعتداء الإرهابي الهمجي والجبان" الذي أوقع في مدينة #نيس في جنوب فرنسا مساء الخميس 80 قتيلا على الأقل ونفذه سائق شاحنة دهس جمعا من المواطنين، كانوا محتشدين لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة احتفالات #العيد_الوطني.

وفي بيان صدر بالإجماع قالت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن إنها تعرب عن "تعاطفها العميق وتقدم تعازيها" لعائلات الضحايا وللحكومة الفرنسية.

وجدد #مجلس_الامن التأكيد على أن "الإرهاب بكل أشكاله يمثل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين".

وأضاف أن "كل عمل إرهابي هو عمل إجرامي وغير مبرر"، مجددا التأكيد على "ضرورة أن تكافح كل الدول" التهديد الارهابي "بكافة السبل" في إطار القوانين الدولية.

ولفت البيان الى أن الدول الاعضاء في مجلس الامن "تشير أيضا الى ضرورة ان يلاحق امام القضاء المسؤولون عن أي عمل إرهابي".