مجلس الأمن يلتزم دقيقة صمت حداداً على ضحايا نيس

التزم مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت صباح الجمعة حدادا على ضحايا اعتداء نيس الذي أسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل في المدينة السياحية الفرنسية.

ووقف سفراء الدول الـ15 الأعضاء في المجلس وأحنوا رؤوسهم احتراما قبل أن يبدأوا اجتماعا مخصصا لبحث الوضع في العراق.

وكانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن نددت الخميس بالاعتداء، وعبرت في بيان عن "تعاطفها العميق وقدمت تعازيها" لعائلات الضحايا وللحكومة الفرنسية.

وشهدت فرنسا اعتداء مروعا مساء الخميس في يوم عيدها الوطني في 14 تموز/يوليو، إذ تمثل بقيام مهاجم بشاحنته على الحشود المتجمعة لمشاهدة عرض الألعاب النارية التقليدي بهذه المناسبة في نيس جنوب شرق البلاد