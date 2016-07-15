هولاند: 50 شخصا بين الحياة والموت نتيجة هجوم نيس

أعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الجمعة أن نحو 50 شخصاً "بين الحياة والموت" نتيجة اعتداء نيس، الذي أوقع ما لا يقل عن 84 قتيلا وأكثر من 100 جريح، عندما اندفعت شاحنة على حشد من الناس كان يحتفل بالعيد الوطني في المدينة الفرنسية الخميس.

وقال هولاند بعدما تفقد مستشفى في المدينة الواقعة بجنوب شرقي البلاد "هناك 84 قتيلا حتى الآن وخمسون في حالة خطرة بين الحياة والموت".

هذا وأعلن هولاند استمرار حال الطوارئ ونشر الآلاف من عناصر الجيش وقوى الأمن، متعهداً بمحاربة الإرهابيين ورفع مستوى الحرب عليهم في كل من سوريا والعراق.

وقال "تم اتخاذ مجموعة من التدابير، وفيما يتعلق بالوزارات المعنية كالداخلية والدفاع فإننا رفعنا إلى أقصى الحدود الإجراءات الأمنية، يعني ذلك تعبئة عشر آلاف من رجال الدرك والجنود، وتم استدعاء عمليات الاحتياط من مختلف الأجهزة الأمنية لمساعدة زملائهم، وسيتم نشرهم في المناطق المناسبة".