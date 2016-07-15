انقلاب تركيا.. الجيش يعطل الدستور ويفرض الأحكام العرفية

قالت القوات المسلحة التركية الجمعة إنها سيطرت على السلطة في البلاد، من أجل حماية النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان.

وأعلن بيان الجيش تعليق العمل بالدستور وفرض الأحكام العرفية.

وقال متحدث باسم الجيش إن الدولة يديرها الآن "مجلس سلام" سيضمن سلامة السكان، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية أضرت بالنظام الديمقراطي والعلماني.

وفي بيان سابق أرسل بالبريد الإلكتروني وأذاعته قنوات تلفزيونية تركية قال الجيش إن جميع العلاقات الخارجية لتركيا ستستمر وإن الأولوية ستبقى لسيادة القانون.

وأعلن تلفزيون تي.آر.تي الرسمي التركي حظر التجول في أنحاء البلاد وإغلاق المطارات.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser طائرات حربية تحلق على علو منخفض في العاصمة التركية انقرة

وقال رئيس الوزراء التركي في وقت سابق إن فصيلا داخل الجيش حاول الاستيلاء على السلطة، لكن سيتم دحرهم وإن من الخطأ وصف ما حدث بأنه انقلاب.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إنه تم اعتقال رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي آكار من قبل انقلابيين.

وأفادت مصادر "العربية" بانفجار في مقر القيادة العامة للشرطة في اسطنبول، كما أفادت الأنباء بسيطرة الجيش على مقر حزب العدالة والتنمية الرئيسي في اسطنبول.

وحث مصدر رئاسي تركي العالم على مساندة الشعب التركي.

‏وأعلنت "سي إن إن التركية" أن الرئيس أردوغان في مكان آمن.

وأكدت وكالة "رويترز" وقف الرحلات من وإلى مطار أتاتورك الدولي.

وأكد يلديرم أن المسؤولين عن الانقلاب العسكري سيدفعون الثمن غاليا.

وأفادت صحيفة تركية أن ضباطا موالين للداعية فتح الله غولن حاولوا السيطرة على رئاسة الأركان.

وقال شاهد من رويترز إنه سمع دوي إطلاق نار في العاصمة التركية أنقرة الجمعة، بينما شوهدت طائرات حربية وطائرات هليكوبتر تحلق في السماء.

ولاحظ شهود من رويترز أيضا طائرات هليكوبتر أيضا في سماء اسطنبول أكبر مدن تركيا.

وذكر تلفزيون (إن.تي.في) أنه تم إغلاق الجسرين العابرين لمضيق البوسفور في اسطنبول أيضا أمام حركة المرور.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة دوغان للأنباء عمليات تحويل السيارات والحافلات.

أوباما يتابع تطورات انقلاب تركيا

أعلن البيت الابيض مساء الجمعة أن معاوني الرئيس الأميركي باراك أوباما يطلعونه على تطورات الأوضاع في تركيا، حيث يجري انقلاب عسكري.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس إن "فريق الأمن القومي أطلع الرئيس على تطورات الأحداث في تركيا".

لافروف يدعو لتجنب أي سفك للدماء

من جانبه، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تجنب "أي سفك للدماء" في تركيا، حيث انتشرت قوات عسكرية في شوارع المدن الرئيسية وسط أنباء عن محاولة انقلاب يقوم بها الجيش.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جون كيري إن "المشاكل يجب أن تحل بموجب الدستور".

من جهتها طالبت الحكومة الألمانية باحترام النظام الديمقراطي في تركيا وحماية الأرواح.

كما نددت ‏قطر‬ بالمحاولة الانقلابية.