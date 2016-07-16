أردوغان يظهر مرتين عبر "سكايب"ويدعو للنزول إلى الشارع

قالت وكالة الأناضول إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توجه إلى مطار أتاتورك، وظهر عبر قناة "أن تي في" التركية بعد ظهوره مرتين عبر تطبيق اسكايب.

وقال خلال ظهوره بمقابلة يبدو أنها مسجلة: بصفتي رئيس للجمهورية أدعو كل الشعب وأعضاء حزب العدالة والتنمية للنزول إلى الشوارع والميادين لتلقين هؤلاء (المجموعة المتمردة) الدرس اللازم.

وكان الرئيس التركي توجه برسالة إلى الشعب التركي مرتين عبر تطبيق اسكايب، وطلب أردوغان من المواطنين النزول للشارع لدعمه.

وقال الرئيس التركي إن محاولة الانقلاب قام بها مجموعة صغيرة في الجيش، وأكد أن الانقلابيين سيدفعون الثمن.

وقال في الرسالة التي وجهها إن الانقلاب جاء من هيئات موازية للجيش من أنصار الدولة الموازية.

وأعلن أردوغان أنه سيعود إلى العاصمة أنقرة.

أردوغان يتحدث في اتصال مباشر مع قناة "سي إن إن" التركية ويدعو المواطنين للنزول إلى الميادين.

وكانت القوات المسلحة التركية قالت في وقت سابق الجمعة إنها سيطرت على السلطة في البلاد من أجل حماية النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان.

وأعلن بيان الجيش تعليق العمل بالدستور وفرض الأحكام العرفية.

وقال متحدث باسم الجيش إن الدولة يديرها الآن "مجلس سلام" سيضمن سلامة السكان، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية أضرت بالنظام العلماني.

وفي بيان سابق أرسل بالبريد الإلكتروني وأذاعته قنوات تلفزيونية تركية قال الجيش إن جميع العلاقات الخارجية لتركيا ستستمر وإن الأولوية ستبقى لسيادة القانون.