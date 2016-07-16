أردوغان: الانقلابيون سيدفعون ثمن خيانتهم

‏قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد وصوله لاسطنبول إن المشاركين في الانقلاب سينالون الرد المناسب وسيدفعون ثمن خيانتهم، مشيراً إلى أنه لا سلطة تعلو على الإرادة الوطنية.

وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها في صالة الضيافة بمطار اسطنبول أن المحاولة الانقلابية الفاشلة ستكون فرصة لتطهير الجيش من الإرهابيين والإرهاب.

‏وناشد الرئيس التركي ضباط الجيش عدم القبول برفع السلاح ضد المواطنين الأتراك، لافتاً إلى أن "مجموعة صغيرة تورطت في الانقلاب".

وقال أردوغان "نجهل وضع رئيس أركان الجيش التركي".

من جهة أخرى أعلن بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي توقيف أكثر من 130 شخصاً مرتبطين بمحاولة الانقلاب.

وأفادت وكالة الأناضول الأناضول الرسمية باعتقال 13 عسكريا حاولوا اقتحام المجمع الرئاسي في أنقرة.