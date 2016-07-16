أردوغان يجدد عبر تويتر طلبه للشعب بالنزول إلى الشارع

عادت الحياة إلى بعض المدن التركية لطبيعتها، وفي هذه الأثناء خاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشعب عبر تويتر، مطالبا إياه النزول إلى الشارع ومواجهة المتمردين والدفاع عن الديمقراطية..

وظهر الرئيس التركي بين مؤيدين ومناصرين له فجر السبت وخاطبهم، قائلاً إن ما حدث من محاولة انقلاب على السلطة في تركيا هو عمل فاشل ضد الديمقراطية، وإنها إهانة للديمقراطية واستهانة بالشعب ميراً إلى أن الإنقلاب وحد الشعب التركي.

وأكد أنه باقٍ في الشارع والميادين، مطالباً الناس بالاستمرار في التظاهر.

وقال "سنحاسب كل من كان وراء محاولة الانقلاب"، مبيناً أن حملة اعتقالات تمت في صفوف الجيش لتطهيره من العناصر الإنقلابية.

وأضاف وسط هتافات مؤيديه أنه على هيئة أركان الجيش تطهيرها من الدخلاء عليها، مؤكدا أن الرئاسة التركية هي الحاكمة للدولة.

وقال سنبدأ مرحلة جديدة في محاكمة هؤلاء الخونة.

من جانب آخر أعلن الإنقلابيون في بيان لهم مواصلتهم القتال وطالبوا السكان البقاء في بيوتهم لتجنب الأخطار.

هذا وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم فجر السبت، إن الوضع في البلاد تحت السيطرة إلى حد كبير، مضيفا أن محاولة الانقلاب على الحكومة قام بها متمردون من أتباع رجل الدين فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة.