اعتقال قائدي الجيش الثاني والثالث في تركيا

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن السلطات التركية اعتقلت، اليوم السبت، القائد العام للجيش الثاني فيما يتصل بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت خلال الليل.

وأصبح الجنرال أدم حدوتي، أكبر مسؤول عسكري يتم اعتقاله حتى الآن في أعقاب محاولة الانقلاب التي أدت إلى مقتل أكثر من 160 شخصا.

ويتولى الجيش الثاني المتمركز في ولاية ملاطية، حماية حدود تركيا مع سوريا والعراق وإيران.

كما أفاد مسؤولون أتراك أنه تم اعتقال قائد الجيش التركي الثالث، وتوجيه تهمة الخيانة له.

وقال مسؤول وتقارير إعلامية إن السلطات ألقت القبض على قائد الجيش الثالث الجنرال أردال أوزتورك، وإنه سيواجه تهمة الخيانة بعد محاولة الانقلاب.

وقال مسؤول إن أوزتورك تورط في مؤامرة الانقلاب، ووصفته محطات تلفزيونية بأنه قائد الجيش الثالث الذي يقع مقره في إسطنبول.