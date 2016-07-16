الاتحاد الأوروبي يشجب محاولة الانقلاب الفاشلة

أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعمه للمؤسسات الديمقراطية في تركيا، وشجب في بيان أصدرته مسؤولة السياسة الخارجية نائب رئيس المفوضية فيدريكا موغريني، وزمليها المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار يوهانس هانس، محاولة الانقلاب الفاشلة.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد للعنف، وأن تلتزم أجهزة الأمن ضبط النفس لتفادي المزيد من الخسائر. وأكد في البيان أن التوتر الاجتماعي لا يحل سوى من خلال مسار سياسي.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى استعادة النظام الديمقراطي بهدوء بما يتضمن من مراقبة وتوازنات.

وشدد الاتحاد على أهمية التمسك بدولة القانون والحريات الأساسية.

وينتظر أن تتصدر أزمة تركيا مباحثات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مع نظيرهم الأميركي جون كيري صباح الاثنين في بروكسيل.

كما يبحث الاجتماع تداعيات العمليات الإرهابية في أوروبا ونتائج المباحثات التي أجراها الوزير جون كيري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول أزمة سوريا، وفرص استئناف مفاوضات جينيف قبل يومين في موسكو.