برلمان تركيا: الانقلابيون سينالون جزاءهم عاجلا أم آجلا

عقد البرلمان التركي جلسة طارئة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، بحضور رئيس الوزراء التركي، وقال رئيس البرلمان إن الساعات التي قضيناها أمس كانت مليئة بالدروس والعبر.

وأضاف رئيس البرلمان أن الانقلابيين سينالون جزاءهم مهما تأخر الوقت.

وأشاد بالشعب التركي، وقال إنه أثبت جدارته ومحافظته على تراثه وحضارته، ومن حاول القيام بالانقلاب لم يكن يعرف الشعب التركي جيداً.

وقال إن الانقلابيين حاولوا استهداف القيم العليا للجمهورية التركية، وأشار إلى أن الانقلابيين استهدفوا مركز الأمة التركي بالقذائف، بالأسلحة التي كانت معهم.

وسمى المحاولة الانقلابية بأنها محاولة وعملية إرهابية، ولكن فراسة الشعب وذكاءه بجميع أطيافه أفشلت هذه المؤامرة، بعد أن نزل الشعب كله إلى الشارع.

وألقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم كلمة خلال الجلسة، وقال أن الأمن والإعلاميين والأئمة وقفوا وقفة شجاعة ضد المحاولة الانقلابية، وتوجه بالشكر للمعارضة التي وقفت بوجه الانقلاب.

وأضاف "منفذوا الانقلاب ليسوا جنودا لكنهم إرهابيون استهدفوا البرلمان الليلة الماضية".

وأفصح رئيس وزراء تركيا في سياق متصل أن التعاون بين الأحزاب السياسية في تركيا سيشهد "بداية جديدة" في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.

ووعد يلدريم بأن تجد الأحزاب الأربعة الرئيسية المتشاحنة عادة أرضية مشتركة.

ونددت الأحزاب الأربعة الرئيسية في تركيا بمحاولة الانقلاب في بيان مشترك تلي بالبرلمان.

وفي لقاء آخر جمعه بالجماهير بالعاصمة أنقرة، طالب رئيس الوزراء التركي مناصري حكومته بالبقاء في الميادين لحماية الديمقراطية.

وأكد أن الانفصاليين "لن ينجحوا في النيل من وحدتنا"، وأن الانقلابيين لم يتوقعوا ردة فعل الشعب التركي.