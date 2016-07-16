تركيا: الانقلابيون الفارون لليونان سيُرحلون بأسرع وقت

قال مصدران حكوميان يونانيان إن اليونان ستنظر في طلب ثمانية عسكريين أتراك اللجوء السياسي بعد فرارهم إليها في هليكوبتر اليوم السبت.

واعتقلت اليونان العسكريين بعد هبوطهم في مدينة ألكسندروبوليس في شمال اليونان. وقال أحد المسؤولين إن من المقرر أن يمثلوا أمام النيابة اليونانية غدا الأحد.

وأضاف المصدران أن الطائرة الهليكوبتر وهي من طراز بلاك هوك التي أقلت الجنود ستعاد فورا إلى تركيا.

وهبطت طائرة "بلاك هوك" بعد إرسال نداء استغاثة إلى سلطات مطار الكساندروبوليس في شمال البلاد. وكان سبعة من الركاب يرتدون الزي العسكري ويعتقد أنهم على صلة بمحاولة الانقلاب التي أحبطت في تركيا، وفق التلفزيون اليوناني.

من جهته قال وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، إن أنقرة طلبت من أثينا إعادة مدبري محاولة الانقلاب الثمانية.

ونقل تلفزيون هابرتورك عن جاوش أوغلو قوله "طلبنا من اليونان ترحيل الخونة الثمانية في أسرع وقت ممكن".

وبحسب مسؤول في هيئة أركان الدفاع الوطني اليونانية "من المقرر إعادة المروحية على الفور إلى تركيا".

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس في ساعة مبكرة، السبت عن "دعم" الحكومة التركية "المنتخبة ديمقراطيا".