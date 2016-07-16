4 انفجارات تهز مبنى البرلمان التركي ومطار أتاتورك

قال شاهد من رويترز إن انفجارين آخرين أصابا مبنى البرلمان التركي في أنقرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وذلك بعد أن هز انفجار المبنى في وقت سابق. من ناحية أخرى قال عضو بالبرلمان اتصلت به رويترز هاتفيا إن نوابا مختبئون في ملاجئ في مبنى البرلمان.

وأفادت "رويترز" بوقوع انفجار في مطار أتاتورك في اسطنبول.

وقال شهود عيان إن طائرة هليكوبتر عسكرية أطلقت النار في العاصمة التركية أنقرة، بينما أفاد آخرون بسماع دوي إطلاق نار في العاصمة بعد إعلان الجيش أنه قام بانقلاب على الرئيس أردوغان.

وأفادت محطات محلية أن مروحية تابعة للانقلابيين قصفت مبنى البرلمان التركي في أنقرة.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن طائرات هليكوبتر عسكرية فتحت النار على مقر وكالة المخابرات الوطنية في أنقرة.

وقال الجيش في بيان سابق إنه تولى السلطة من أجل إعادة الديمقراطية.

ويقول الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولون حكوميون إن الانقلاب لا يحظى بدعم كبير داخل الجيش ودعا الرئيس أنصاره للنزول للشوارع.