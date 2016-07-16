تركيا.. عودة بث قناة TRT الرسمية بعد انقطاع عدة ساعات

عاودت قناة الحكومة التلفزيونية TRT بثها بعد انقطاع دام عدة ساعات.

وكانت قناة (تي.آر.تي) الرسمية التركية قد توقفت الجمعة بعد أن تلا مذيع بياناً من الجيش، يعلن فيه الاستيلاء على السلطة في انقلاب.



في الوقت نفسه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقناة (سي.إن.إن تورك) التلفزيونية إن الانقلاب محاولة يقوم بها فصيل من الجيش ودعا مؤيديه للنزول للشوارع.

وفي سياق مختلف ذكرت جماعتان تراقبان الإنترنت أنه تم حجب الدخول على فيسبوك وتويتر ويوتيوب في تركيا، بعد وقت قصير من ورود أنباء عن وقوع انقلاب.

وقالت جماعة "تيركي بلوك" التي تراقب حالات إغلاق الإنترنت في البلاد وجماعة "داين" التي ترقب أداء الإنترنت وحركة الدخول عليه على مستوى العالم إن من الصعب أو المستحيل الدخول على خدمات وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا.