بالفيديو: استسلام عشرات جنود الانقلاب على جسر البوسفور

بثت وسائل الإعلام التركية فجر السبت، مشاهد تظهر استسلام وحدة من الجيش التركي تضم حوالي 60 جندياً انقلابياً، لقوات الأمن على أحد جسور البوسفور التي كانت سيطرت عليه خلال الليل في اسطنبول، وفق مشاهد نقلها التلفزيون مباشرة.

فيما أفادت وكالة "الأناضول" باستسلام 200 جندي من الإنقلابيين كانوا يسيطرون على مقر رئاسة الجيش التركي.

هذا وعادت حركة مرور السيارات جزئيًا فوق جسر البوسفور الواصل بين شطري مدينة إسطنبول بعد إغلاقه أثناء المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وفي هذه الأثناء قامت طائرات حربية تركية من طراز أف-16 بقصف دبابات للانقلابيين في إحدى ضواحي العاصمة أنقرة، بحسب مصدر في الرئاسة التركية.

جاء ذلك بعد دقائق من ظهور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين أنصاره وخاطبهم، قائلاً إن ما حدث من محاولة انقلاب على السلطة في تركيا هو عمل فاشل ضد الديمقراطية، وإنها إهانة للديمقراطية واستهانة بالشعب.

وأكد أنه باقٍ في الشارع والميادين، مطالباً الناس بالاستمرار في التظاهر.

وقال "سنحاسب كل من كان وراء محاولة الانقلاب".

وأضاف وسط هتافات مؤيديه أنه على هيئة أركان الجيش تطهيرها من الدخلاء عليها، مؤكدا أن الرئاسة التركية هي الحاكمة للدولة.