تركيا.. عزل 5 أعضاء من المحكمة العليا وإقالة 2700 قاضٍ

عزلت السلطات التركية السبت، 5 أعضاء من المحكمة العليا، وأقالت 2745 قاضياً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما تم اعتقال 10 من المحكمة الأإدارية وجاري البحث عن 140 من محكمة التمييز.

وقال رئيس المحكمة العليا إنه ستتم في أقرب وقت محاكمة من شارك في الانقلاب.

هذا وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، السبت عن مقتل 104 من الانقلابيين وإصابة 1440، كما اعتقلت قوات الأمن التركية 2839 عسكرياً على ارتباط بهذه المحاولة الانقلابية.

فيما أفادت الشرطة التركية بإقالة 5 جنرالات و29 ضابطاً برتبة كولونيل من مهامهم بأمر من وزير الداخلية افكان علي.

وتم توقيف كل من قائد لواء مشاة البحرية البرمائية، الأميرال خليل إبراهيم يلدز، في إزمير، والجنرال "يونس كوتامان" قائد لواء الكوماندوز الـ 49 في ولاية بينغول، والجنرال "إسماعيل غونيشار" قائد لواء الكوماندوز الثاني في ولاية بولو، ضمن تحقيقات المحاولة الانقلابية.

وألقت السلطات التركية أيضاً القبض على قائد الجيش التركي في إزمير ورئيس أركان الجيش الثالث أكرم جاغلر، مشيرة إلى استمرار حملة الاعتقالات في صفوف الجيش لتطهيره من العناصر الانقلابية.