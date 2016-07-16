تركيا.. اعتقال 3 آلاف عسكري انقلابي بينهم جنرالات

أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، السبت عن مقتل 104 من الانقلابيين وإصابة 1440، كما اعتقلت قوات الأمن التركية حوالي 3000 عسكري على ارتباط بالمحاولة الانقلابية.

فيما أفادت الشرطة التركية بإقالة 5 جنرالات و29 ضابطاً برتبة كولونيل من مهامهم بأمر من وزير الداخلية افكان علي.

وقالت مصادر أمنية إنه تم اعتقال نحو 100 عسكري في قاعدة جوية بديار بكر في جنوب شرقي تركيا فيما يتصل بمحاولة الانقلاب.

وتم توقيف كل من قائد لواء مشاة البحرية البرمائية، الأميرال خليل إبراهيم يلدز، في إزمير، والجنرال "يونس كوتامان" قائد لواء الكوماندوز الـ 49 في ولاية بينغول، والجنرال "إسماعيل غونيشار" قائد لواء الكوماندوز الثاني في ولاية بولو، ضمن تحقيقات المحاولة الانقلابية.

وألقت السلطات التركية أيضاً القبض على قائد الجيش التركي في إزمير ورئيس أركان الجيش الثالث أكرم جاغلر، مشيرة إلى استمرار حملة الاعتقالات في صفوف الجيش لتطهيره من العناصر الانقلابية.

وارتفعت حصيلة القتلى في عموم تركيا في مواجهات محاولة الانقلاب التي وصفها الرئيس التركي بـ"الفاشلة"، وأفادت وكالة الأناضول بمقتل 90 شخصاً من المدنيين، وجرح 1154 آخرين.

وكان وزير العدل التركي قد أعلن عن مقتل 60 شخصاً في تركيا في حصيلة أولية، بينهم العديد من المدنيين في محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة من العسكريين في تركيا، والتي بدا صباح السبت أنها باتت تحت السيطرة.

هذا وبحسب "رويترز"، أعلن الانقلابيون في بيان لهم مواصلتهم القتال، وطالبوا السكان بالبقاء في بيوتهم لتجنب الأخطار.

فيما يعقد البرلمان التركي جلسة استثنائية بعد محاولة الانقلاب.