داود أوغلو: الشعب التركي أثبت انتصار الديمقراطية

ندد رئيس الوزراء التركي السابق داود أوغلو، السبت، بمحاولة الانقلاب التي وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالفاشلة.

وقال في مؤتمر صحافي، إنه من غير الممكن العودة إلى تركيا القديمة، مشيداً بدور القوات المسلحة التركية في إحباط عملية الانقلاب.

وأثنى أوغلو على وحدة الشعب التركي مع الجيش، وقال إن الشعب التركي أثبت انتصار الديمقراطية.

جاءت تصريحات أوغلو بعد دقائق من إعلان رئيس الأركان التركي بالوكالة أوميت دوندار في مؤتمر صحافي، السبت، بمدينة اسطنبول، فشل محاولة الانقلاب في تركيا، مبيناً أن محاولة الانقلاب نفذتها قوات من سلاح الجو وبعض قوات الأمن و"عناصر مدرعة".

وقال إن تركيا طوت صفحة الانقلابات في تركيا إلى غير رجعة، مؤكداً أن القيادة العسكرية العليا رفضت محاولة الانقلاب منذ البداية.