رئاسة تركيا: الرئيس والحكومة لا يزالان بالسلطة

قال رئيس وزراء تركيا على تويتر إنه سيتم عمل كل ما هو ضروري حتى إذا سقط قتلى، وأضاف أنه على الشعب التزام الهدوء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لن تتسامح مع أي عمل مناهض للديمقراطية، وأكد أن بعض المباني محاصرة حالياً.

وفي ذات السياق قال مصدر بالرئاسة التركية إن الرئيس والحكومة المنتخبين ديمقراطيا لا يزالان على رأس السلطة.

وأكد مصدر بمكتب الرئيس التركي أن إردوغان في أمان، وأضاف أن بيانا صدر باسم القوات المسلحة يعلن استيلائها على السلطة لم تأذن القيادة العسكرية بإصداره.



وحث المصدر أيضا العالم على التضامن مع الشعب التركي.