رئيس الأركان التركي بالوكالة: الانقلاب "فشل"

أعلن رئيس الأركان التركي بالوكالة أوميت دوندار في مؤتمر صحافي من اسطنبول، السبت، بمدينة اسطنبول، فشل محاولة الانقلاب في تركيا، مبيناً أن محاولة الانقلاب نفذتها قوات من سلاح الجو وبعض قوات الأمن و"عناصر مدرعة".

وقال إن تركيا طوت صفحة الانقلابات في تركيا إلى غير رجعة، مؤكداً أن القيادة العسكرية العليا رفضت محاولة الانقلاب منذ البداية.

وقال إنه تم دحر محاولة الانقلاب بإجراءات سريعة من الشرطة والادعاء.

وكشف أن مدبري محاولة الانقلاب احتجزوا الكثير من القادة العسكريين ونقلوهم إلى مكان غير معلوم.

وأعلن عن مقتل 104 من مدبري محاولة الانقلاب، اعتقال 1563 عسكرياً.

هذا وأعلن دوندار مقتل 90 بينهم 47 مدنيا وإصابة 1154 في محاولة الانقلاب.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عين اليوم السبت قائد الجيش الأول، أوميت دوندار، قائماً بأعمال رئيس هيئة أركان الجيش، في الوقت الذي كان فيه مكان قائد القوات المسلحة الحالي خلوصي آكار غير معروف.

هذا.. وأعلن التلفزيون التركي أنه تم تحرير رئيس أركان الجيش، خلوصي آكار، المحتجز لدى الانقلابيين ونقله إلى مكان آمن، حيث أفادت تقارير باحتجازه رهينة خلال محاولة الانقلاب.

وأكدت مصادر أن آكار بصحة جيدة وعاد إلى ممارسة عمله.