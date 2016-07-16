تحرير رئيس الأركان التركي من قبضة الانقلابيين

أعلن التلفزيون التركي عن تحرير رئيس أركان الجيش، خلوصي أقار، المحتجز لدى الانقلابيين ونقله إلى مكان آمن، حيث أفادت تقارير باحتجازه رهينة خلال محاولة الانقلاب.

وأكدت مصادر أن أقار بصحة جيدة وعاد إلى ممارسة عمله.

هذا وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عين اليوم السبت قائد الجيش الأول، أوميت دوندار، قائماً بأعمال رئيس هيئة أركان الجيش، في الوقت الذي مازال فيه مكان قائد القوات المسلحة الحالي خلوصي آكار غير معروف.



وعُين دوندار في الوقت الذي لم يُعرف فيه مصير قائد الجيش في الفوضى، التي نجمت عن محاولة انقلاب قام بها جنود متمردون في القوات المسلحة، ووصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالفاشلة.



وذكرت تقارير لوسائل الإعلام المحلية في وقت سابق أن رئيس هيئة الأركان احتجز رهينة.

فيما ذكرت أنباء عن اعتقال رئيس أركان الجيش الثالث اللواء أكرم جاغلر في مدينة أرزينجان.

هذا وظهر الرئيس التركي بين مؤيدين ومناصرين له فجر السبت وخاطبهم، قائلاً إن ما حدث من محاولة انقلاب على السلطة في تركيا هو عمل فاشل ضد الديمقراطية، وإنها إهانة للديمقراطية واستهانة بالشعب.

وأكد أنه باقٍ في الشارع والميادين، مطالباً الناس بالاستمرار في التظاهر.

وقال "سنحاسب كل من كان وراء محاولة الانقلاب".

وأضاف وسط هتافات مؤيديه أنه على هيئة أركان الجيش تطهيرها من الدخلاء عليها، مؤكداً أن الرئاسة التركية هي الحاكمة للدولة.

وقال سنبدأ مرحلة جديدة في محاكمة هؤلاء الخونة.