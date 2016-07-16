رئيس وزراء تركيا: أدعو المواطنين للنزول للميادين الليلة

قال بن علي يلدريم، رئيس الوزراء التركي، إن تركيا شهدت نقطة سوداء في تاريخ الديمقراطية التركية أمس بمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وأضاف في مؤتمر صحافي متحدثاً باسم الرئاسة التركية أن العصابة الإرهابية الموازية حاولت النيل من ديمقراطية تركيا، ولكنهم فشلوا في ذلك، لأن الشعب التركي وقف في وجههم.

ودعا يلدريم المواطنين للنزول إلى الساحات الليلة، وأشار إلى أن تبعات المحاولة الانقلابية الفاشلة ما زالت متواصلة.

وحيى يلدريم الشعب التركي الذي نزل إلى الشارع، وحمل العلم التركي في وجه الانقلابيين.

وقال رئيس الوزراء التركي إن هذه المحاولة الانقلابية أسفرت عن استشهاد عدد من قوات الأمن والشرطة والمدنيين.

وأضاف: "أنقذنا الوطن من مصيبة كبرى"، وأكد أن المحاولة الانقلابية لم تأت بأمر من القيادة العسكرية، وإنما جاءت بخطة محدودة من مجموعة عسكرية صغيرة مرتبطة بجماعة إرهابية، وفشلت محاولتهم الانقلابية.

وقال إن العملية الانقلابية أسفرت عن 161 قتيلا، و1440 مصابا، وتم اعتقال 1500 عسكري من مختلف الرتب بتهمة التورط بالعملية الانقلابية الفاشلة.

وتابع رئيس الوزراء التركي اتصلت بنا قيادات من عدد من الدول الصديقة وأكدوا وقوفهم إلى جانبنا.

وأشار إلى أن التنظيم الموازي سيقف أمام العدالة، وسيلقى العقوبات التي يستحقها.