شاهد: الشرطة وأنصار أردوغان يعتقلون جنوداً انقلابيين

عرضت قناة "العربية"، فيديو يرصد لحظات اعتقال الشرطة التركية وأنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جنودا انقلابيين بالجيش داخل مقر قناة "سي أن أن" التركية، بعد هجوم الجيش التركي عليها وإيقاف البث، وذلك عقب محاولة الانقلاب العسكري على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وقع مساء أمس.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، قد أعلن السبت عن مقتل 104 من الانقلابيين، وإصابة 1440، كما اعتقلت قوات الأمن التركية 2839 عسكرياً على ارتباط بهذه المحاولة الانقلابية.

فيما أفادت الشرطة التركية بإقالة 5 جنرالات و29 ضابطاً برتبة كولونيل من مهامهم بأمر من وزير الداخلية أفكان علي.

وتم توقيف كل من قائد لواء مشاة البحرية البرمائية، الأميرال خليل إبراهيم يلدز في إزمير، والجنرال يونس كوتامان قائد لواء الكوماندوز الـ49 في ولاية بينغول، والجنرال إسماعيل غونيشار قائد لواء الكوماندوز الثاني في ولاية بولو، ضمن تحقيقات المحاولة الانقلابية.

وألقت السلطات التركية أيضاً القبض على قائد الجيش التركي في إزمير ورئيس أركان الجيش الثالث أكرم جاغلر، مشيرة إلى استمرار حملة الاعتقالات في صفوف الجيش لتطهيره من العناصر الانقلابية.