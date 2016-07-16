كيري: إن أحداً لم يتوقع الانقلاب في تركيا

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري السبت إن واشنطن لم يكن لديها أي فكرة عن تدبير محاولة انقلاب في تركيا قبل بدء المحاولة مساء الجمعة.

وأضاف أن المحاولة نفذت بطريقة غير مهنية على ما يبدو، مكررا تأييد واشنطن للرئيس المنتخب رجب طيب أردوغان.

وقال كيري للصحافيين الذين سألوه إلى أي مدى فوجئت الاستخبارات الأميركية بما حصل، "إذا كنت تعد لمحاولة انقلاب فإنك لا تقوم بإبلاغ شركائك في حلف شمال الأطلسي بها".

وأضاف كيري الذي يزور لوكسمبورغ في إطار جولة أوروبية، "فاجأ الأمر الجميع بمن فيهم الشعب التركي (...) دعوني أقول إنه لم يكن على ما يبدو عملا جيد الإعداد والتنفيذ، ولكن فلنمتنع عن إصدار الأحكام إلى أن تتضح الأمور".

وترتبط واشنطن بعلاقات وثيقة مع أنقرة، التي سمحت لها باستخدام قاعدة إنجرليك الجوية لشن هجمات على الجهاديين في سوريا.