مشاهد من البرلمان التركي بعد تعرضه للقصف

بثت وسائل إعلام تركية مشاهد حية من داخل البرلمان التركي، الذي تعرض للقصف في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

هذا وأفاد شاهد عيان أن 3 انفجارات هزت مبنى البرلمان التركي في أنقرة.

من ناحية أخرى قال عضو بالبرلمان اتصلت به رويترز هاتفيا إن نوابا مختبئون في ملاجئ في مبنى البرلمان.

وقال شهود عيان إن طائرة هليكوبتر عسكرية أطلقت النار في العاصمة التركية أنقرة، بينما أفاد آخرون بسماع دوي إطلاق نار في العاصمة بعد إعلان الجيش أنه قام بانقلاب على الرئيس أردوغان.

وأفادت محطات محلية أن مروحية تابعة للانقلابيين قصفت مبنى البرلمان التركي في أنقرة.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن طائرات هليكوبتر عسكرية فتحت النار على مقر وكالة المخابرات الوطنية في أنقرة.

وظهر الرئيس التركي بين مؤيدين ومناصرين له فجر السبت وخاطبهم، قائلاً إن ما حدث من محاولة انقلاب على السلطة في تركيا هو عمل فاشل ضد الديمقراطية، وإنها إهانة للديمقراطية واستهانة بالشعب.

وقال إن الانقلاب وحد الشعب التركي.

وأكد أنه باقٍ في الشارع والميادين، مطالباً الناس بالاستمرار في التظاهر.

وقال "سنحاسب كل من كان وراء محاولة الانقلاب".