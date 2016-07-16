مقتل أحد الجنرالات المدبرين للانقلاب التركي

قال رئيس وزراء تركيا علي بن يلدريم إنه تلقى تقارير عن أن جنرالا من بين مدبري الإنقلاب قُتل.

وأكد مسؤول تركي كبير مقتل 42 شخصا خلال محاولة الانقلاب، ويقول إن معظمهم مدنيون.

وأعلن يلدريم رئيس الوزراء التركي توقيف أكثر من 130 شخصا مرتبطين بمحاولة الانقلاب.

وأمر رئيس الوزراء التركي الجيش بإسقاط الطائرات والمروحيات التي استولى عليها منفذو المحاولة الانقلابية، كما أفاد مسؤول فجر السبت.

وقال المسؤول إن "مقاتلات حربية أقلعت من قاعدة أسكي شهر" في غرب تركيا بهدف إسقاط الطائرات والمروحيات التابعة للانقلابيين.