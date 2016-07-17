أردوغان: سنطلب رسمياً تسليم أنصار غولن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن وزارتي الخارجية والعدل ستطلبان رسمياً من #الولايات_المتحدة والحكومات الغربية تسليم أنصار فتح الله غولن.

وأضاف أردوغان، خلال تشييع بعض الضحايا الذين سقطوا خلال محاولة #انقلاب فاشلة في تركيا أن "الإرادة الوطنية أخمدت محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة #غولن الإرهابية".

وأوضح الرئيس التركي أن "القضاء على هذا الفيروس في كل مؤسسات الدولة سيستمر، مضيفاً أنه يجري اعتقال المجموعة التي خربت القوات #المسلحة من كل الرتب في الجيش.

وطلب #أروغان من أنصاره البقاء في الميادين العامة قائلاً إن الأمر لن ينتهي بسرعة.