أوباما: قتل الشرطيين في باتون روج "عمل جبناء"

وصف الرئيس الأميركي، باراك #أوباما ، الأحد قتل ثلاثة شرطيين في باتون روج بأنه "عمل جبناء"، مؤكداً أن "لا شيء يمكن أن يبرر العنف ضد الشرطة".

وقال أوباما إنه لم يعرف بعد لماذا قتل الشرطيون الثلاثة، إلا أنه ذكّر في كلمته بمقتل خمسة شرطيين في دالاس في ولاية تكساس في السابع من تموز/يوليو على أيدي جندي سابق كان يريد الانتقام لمقتل شابين أسودين على أيدي عناصر من الشرطة.

كما أشار في بيان نشره البيت الأبيض إلى أنه "للمرة الثانية خلال أسبوعين قتل عناصر من الشرطة بشكل جبان بينما كانوا يؤدون عملهم، وهم يعرضون أرواحهم يومياً للخطر لحماية أرواحنا".

وتابع قائلاً: "هذه الهجمات التي تستهدف موظفين ودولة القانون والمجتمع المتحضر يجب أن تتوقف".

ووضع إمكانات الدولة الفدرالية بأيدي سلطات ولاية لويزيانا ووعد بأن "يأخذ القضاء مجراه".

وكان ثلاثة عناصر من الشرطة قد قتلوا، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح الأحد خلال إطلاق نار في باتون روج في ولاية لويزيانا.

وجاء في بيان عن مكتب شريف المدينة أن أحد مطلقي النار قتل، وهناك اثنان بحالة فرار على الأرجح.

وتأتي هذه الحادثة وسط مناخ من التوتر الشديد في عاصمة لويزيانا التي كانت مسرحاً لتظاهرات عدة ضد عنف الشرطة بعد مقتل شاب أسود يدعى التون ستيرلنغ برصاص الشرطة مطلع تموز/يوليو الحالي.