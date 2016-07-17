إسرائيل تعترض "درون" أطلقت من سوريا

أفاد مراسل "العربية.نت" أن الجيش الإسرائيلي أطلق صاروخين من طراز "باتريوت" على طائرة بدون طيار "تسللت" من سوريا.

وقال الجيش في بيان، نقلته فرانس برس "قبل لحظات، تم إطلاق صاروخي #باتريوت باتجاه طائرة بدون طيار تسللت إلى المجال الجوي الإسرائيلي من سوريا".

وأضاف مصدر أمني إسرائيلي أن صفارة الإنذار دوت في الجزء المحتل من هضبة الجولان بعد إطلاق الصواريخ الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي هاجم في 4 من تموز/يوليو الماضي موقعين عسكريين سوريين في هضبة الجولان، بعدما أدى إطلاق نار مصدره #سوريا المجاورة إلى إلحاق أضرار بالسياج الأمني على طول الخط الفاصل.

ومنذ حرب حزيران/يونيو 1967 تحتل إسرائيل 1200 كلم مربع من هضبة #الجولان السورية.