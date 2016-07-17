ارتفاع قتلى انقلاب تركيا إلى أكثر من 290

قال بيان لوزارة الخارجية #التركية إن عدد القتلى من محاولة #الانقلاب التي شهدتها البلاد زاد على 290، مضيفا أن عدد المصابين أكثر من 1400.



وتابع أن بين القتلى أكثر من مئة شاركوا في محاولة الانقلاب، وأنه ما من شك في أن المحاولة #الانقلابية دبرها أتباع رجل الدين فتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة.



ويعيش #غولن في منفى اختياري في الولايات المتحدة، ونفى ضلوعه في محاولة الإطاحة بالحكومة، مندداً بها بوصفها إهانة للديمقراطية.