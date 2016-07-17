الشرطة الإسرائيلية: أحبطنا تفجير محطة قطار بالقدس

اعتقلت الشرطة #الإسرائيلية الأحد شاباً فلسطينياً قالت إنه كان يحمل عبوات ناسفة في حقيبته، ثم قامت بتفكيكها قرب محطة للقطار في القدس.

وقالت الشرطة إن المشتبه به، وهو من سكان منطقة بيت أولا في #الخليل في الضفة الغربية المحتلة وفي العشرينات من عمره، كان يقف خلف محطة #القطار وهو يحمل حقيبة ما أثار شكوك أحد حراس القطار.

وعاين الحارس محتويات الحقيبة فرأى العبوات الناسفة، على حد قول الشرطة.

وأضافت الشرطة في بيان أن الحارس استدعى قوات الشرطة التي قامت بإغلاق المكان وتفكيك "ثلاث عبوات ناسفة موصولة". وعثرت #الشرطة أيضا على هواتف نقالة وسكاكين في حقيبة الظهر.