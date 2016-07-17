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انقلاب تركيا يعيد الحديث عن "الإعدام"

المصدر: اسطنبول – رويترز
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قال الرئيس التركي طيب #أردوغان الأحد إنه يجب عدم التأخير في تطبيق عقوبة #الإعدام بعد الانقلاب الفاشل، مضيفا أن الحكومة ستناقش الأمر مع أحزاب المعارضة.

وقال أردوغان أمام حشد من أنصاره، الذين تجمعوا أمام منزله في #اسطنبول وطالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام "لا يمكننا تجاهل هذا المطلب".

وألغت تركيا عقوبة الإعدام في 2004 للوفاء بالمعايير اللازمة للانضمام إلى #الاتحاد_الأوروبي ولم تعدم أحداً منذ 1984.

وطالب أردوغان أيضا أنصاره بمواصلة الاحتجاج على محاولة #الانقلاب في الشوارع والميادين العامة حتى يوم الجمعة، قائلا إن التهديد الذي يواجهه لم ينته تماما.

كلمات دالّة

#الإعدام, #اسطنبول, #الاتحاد الأوروبي, #الانقلاب, #أردوغان

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