انقلاب تركيا يعيد الحديث عن "الإعدام"

قال الرئيس التركي طيب #أردوغان الأحد إنه يجب عدم التأخير في تطبيق عقوبة #الإعدام بعد الانقلاب الفاشل، مضيفا أن الحكومة ستناقش الأمر مع أحزاب المعارضة.



وقال أردوغان أمام حشد من أنصاره، الذين تجمعوا أمام منزله في #اسطنبول وطالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام "لا يمكننا تجاهل هذا المطلب".



وألغت تركيا عقوبة الإعدام في 2004 للوفاء بالمعايير اللازمة للانضمام إلى #الاتحاد_الأوروبي ولم تعدم أحداً منذ 1984.



وطالب أردوغان أيضا أنصاره بمواصلة الاحتجاج على محاولة #الانقلاب في الشوارع والميادين العامة حتى يوم الجمعة، قائلا إن التهديد الذي يواجهه لم ينته تماما.