تركيا.. اعتقال 6000 شخص بينهم مساعد أردوغان

تطال حملات الاعتقال والمداهمات في #تركيا شخصيات تتهمهم الحكومة بالتخطيط أو المشاركة في الانقلاب.

وتحدث وزير العدل، بكير بوزداغ، عن 6 آلاف موقوف حتى صباح الأحد. وبين هؤلاء الموقوفون 2745 قاض ونائب عام.

كما جرى اعتقال 34 جنرالاً برتب مختلفة في الجيش، إضافة إلى 3000 جندي. وأبرز المعتقلين قائدا الجيشان الثاني والثالث، والمساعد العسكري لأَردوغان سعد يازجي.

كما كان من بين المعتقلين ضباطاً وجنوداً في قاعدة أنجيرليك الاستراتيجية، وقد اعتُقل القائد في سلاح الجو في القاعدة، الجنرال بكير ارجان فان، وحوالي 12 ضابطاً برتب أدنى، وجنود، يجري استجوابُهم.

من جانبهم، يخشى معارضون حملة الاعتقالات هذه أن تكون فرصة تستغلها إدارة أردوغان لبسط نفوذها التام على البلاد، ولتحجيم المعارضة السياسية التي وقفت ضد الانقلاب بالرغم من العداء لحزب أردوغان.