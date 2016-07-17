تركيا.. القبض على قائد قاعدة إنجرليك الجوية

ألقت السلطات التركية القبض على قائد قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا الجنرال بكير ارجان فان بتهمة التواطؤ في محاولة الانقلاب.

وتستخدم الولايات المتحدة وشركاء آخرون في التحالف ضد تنظيم داعش القاعدة لمهاجمة متطرفي التنظيم في سوريا.

وكان تلفزيون (إن.تي.في) قد نقل عن وزير العدل التركي، بكير بوزداج، قوله اليوم الأحد إنه جرى اعتقال 6000 شخص، حتى الآن فيما يتصل بمحاولة الانقلاب الفاشلة، ومن المتوقع اعتقال المزيد. ونسب التلفزيون إلى بوزداج قوله "ستستمر العملية القضائية بشأن ذلك".

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز، اليوم الأحد، إن الحكومة استعادت السيطرة على أنحاء البلاد، رغم أن مجموعات قليلة من مدبري الانقلاب لا تزال صامدة في اسطنبول لكنها لم تعد تشكل خطرا. وتابع قوله إنه لم يلق القبض بعد على بعض العسكريين المهمين، لكن يبدو من المرجح الإمساك بهم قريبا.