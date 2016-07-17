تركيا تعيد فتح قاعدة إنجرليك أمام طلعات أميركية ضد داعش

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية ( #البنتاغون ) أن #تركيا ستعيد فتح قاعدة إنجيرليك الجوية أمام الطائرات الأميركية التي تستخدم في تنفيذ هجمات على تنظيم #داعش وذلك في أعقاب محاولة الانقلاب.

وذكر بيان للبنتاغون أنه "بعد تنسيق وثيق مع حلفائنا الأتراك أعادوا فتح مجالهم الجوي أمام الطيران العسكري، ونتيجة لذلك فقد استؤنفت العمليات الجوية للتحالف ضد داعش في جميع القواعد الجوية في تركيا".

وكانت تركيا، الحليفة الرئيسية لواشنطن في المنطقة، قد سمحت للولايات المتحدة باستخدام القاعدة الجوية في إنجيرليك لشن هجمات على التنظيم.

وأوقفت الحكومة التركية هذه العمليات الجوية مؤقتاً على الأقل بعد محاولة الانقلاب الجمعة.