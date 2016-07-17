واشنطن تنصح رعاياها بعدم السفر إلى تركيا

نصحت الولايات المتحدة رعاياها السبت بعدم السفر إلى تركيا، وذلك غداة محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدها هذا البلد والتي راح ضحيتها 265 قتيلا على الأقل.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنها "تحذر المواطنين الأميركيين من تزايد تهديدات الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء تركيا وتنصحهم بتجنب السفر إلى جنوب شرق تركيا".

من جهة أخرى، قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية السبت إنها حظرت على كل شركات الطيران التوجه من تركيا إلى الولايات المتحدة بعد أن أدى الانقلاب الفاشل الذي وقع هناك إلى وقوع أعمال عنف وشن الحكومة حملة هناك.

وأصدرت الإدارة أيضا بيانا حظر على كل الطائرات التجارية والخاصة الأميركية الذهاب إلى تركيا.

وقالت في بيان إن"إدارة الطيران الاتحادية تراقب الوضع في تركيا بالتنسيق مع شركائنا في وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي وستقوم بتحديث القيود مع تطور الوضع".

واعتقلت السلطات التركية اليوم السبت ما يصل إلى نحو ثلاثة آلاف شخص يُشتبه بتورطهم في الانقلاب العسكري الفاشل بعد أن هزت أعمال عنف المدينتين الرئيسيتين في تركيا مساء الجمعة.