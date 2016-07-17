عبدالله غل للعربية: الانقلابيون تنتظرهم محاكمة عادلة

أكد الرئيس التركي السابق عبدالله غل في بيان تلاه عبر قناة العربية أن المتورطين في الانقلاب تنتظرهم محاكمة عادلة، معبراً عن شكره للجيش والشرطة على ما قدموه للشعب التركي أثناء أزمة الانقلاب.

وقال غل إن "ما حدث في تركيا مؤسف.. زمرة قليلة من الجيش قامت بهذا الانقلاب.. أنا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خرجنا على شاشات التلفزيون بُعيد حدوث الانقلاب وحذرنا منه، وأعلنا وقوفنا إلى جانب الأسس الديموقراطية".

وأضاف الرئيس التركي السابق "الشعب التركي بكافة مكوناته وقف ضد هذا الانقلاب، ودعوناه إلى النزول للشارع وقد لبّوا مطالبنا.. أكرر شكري للجيش والقوات الأمنية التركية على ما قدمته.. نحن كسياسيين وصلنا إلى الحكم عبر الانتخابات وسنرحل كما جئنا بأسس ديموقراطية تأسست عليها تركيا. فيما يخص المتورطين في محاولة الانقلاب فهناك محاكمة عادلة بانتظارهم".