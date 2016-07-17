فرنسا تحذر من عمليات "تطهير" بتركيا

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت الأحد أن محاولة الانقلاب في #تركيا لا تعني إعطاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "شيكاً على بياض"، داعياً أنقرة إلى احترام دولة القانون.

وقال آيرولت لشبكة "فرنسا 3" التلفزيونية "نريد أن تعمل دولة القانون بصورة تامة في تركيا"، مشيراً إلى أن #محاولة_الانقلاب لا تعطي #أردوغان "شيكاً على بياض" لتنفيذ عمليات "تطهير".

من جهة ثانية، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي أن "هناك تساؤلات تطرح" حول ما إذا كانت تركيا "جديرة بالثقة" كشريك في التصدي لتنظيم داعش.

وصرح آيرولت لقناة "فرنسا 3" التلفزيونية رداً على أسئلة حول تعاون أنقرة على صعيد التصدي للمتطرفين "هناك تساؤلات تطرح. هناك جانب يتعلق (بأن أنقرة) أهل للثقة وهناك أيضاً جانب يتعلق بالشكوك، هذا صحيح".