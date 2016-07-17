فيديو مروع.. شاهد لحظة تنفيذ هجوم نيس الإرهابي

أظهر مقطع فيديو اللحظة التي نفذ فيها التونسي محمد لحويج بوهلال هجوم الدهس في مدينة نيس الفرنسية.

وأودى الحادث بحياة 84 شخصاً، بينهم نساء وأطفال وأسفر عن إصابة العشرات بعضهم بحالة صحية حرجة.

قال مصدر قضائي إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على رجل وامرأة صباح الأحد فيما يتصل بالهجوم، الذي نفذ بشاحنة وأودى بحياة 84 شخصا على الأقل في مدينة #نيس يوم الاحتفال بالعيد الوطني.

وقاد المهاجم التونسي محمد لحويج بوهلال (31 عاما) الشاحنة، ودهس حشداً في المدينة الفرنسية مساء يوم الخميس وسار في مسار متعرج على طول طريق برومناد ديزانجليه الساحلي لمسافة كيلومترين مع انتهاء عرض للألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني لفرنسا.

وقتلت #الشرطة المهاجم بالرصاص في نهاية المطاف.