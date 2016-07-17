لويزيانا.. مقتل 3 شرطيين بإطلاق نار

أعلن قائد شرطة ولاية #لويزيانا في جنوب #الولايات_المتحدة ، الكولونيل مايك ادمونسون، أن الشرطة قتلت المسلح الذي أطلق النار على عناصرها في مدينة باتون روج الأحد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، مؤكداً أن لا مسلح آخر فاراً.

وقال الكولونيل ادمونسون: "نعتقد أن الشخص الذي قتل وأطلق النار على عناصرنا قتل وقد قتل في عين المكان"، مشيراً إلى أنه "ليس هناك من مسلح آخر في منطقة باتون روج" متورط في الهجوم الذي كانت شرطة المدينة قالت في بادئ الأمر إنه من تنفيذ ثلاثة مسلحين على الأرجح، وإن أحدهم قتل والآخرين لاذا بالفرار.

كما أوضح الكولونيل ان أحد الشرطيين الثلاثة بحال حرجة للغاية، في حين أن إصابة الاثنين الآخرين أقل خطورة و"حالهما مستقرة".

من جهتها، أفادت وسائل إعلام أميركية عدة بأن قاتل الشرطيين الذين أردته الشرطة هو غافين لونغ (29 عاماً) من كنساس سيتي في ولاية ميسوري، لكن هذه المعلومة لم تؤكدها السلطات رسمياً حتى الساعة.

وقتل ثلاثة عناصر من شرطة باتون روج وأصيب ثلاثة أخرون بجروح، في حادث يأتي وسط مناخ من التوتر الشديد في عاصمة لويزيانا التي كانت مسرحاً لتظاهرات عدة ضد عنف الشرطة بعد مقتل شاب أسود يدعى التون ستيرلنغ برصاص الشرطة مطلع تموز/يوليو الحالي.