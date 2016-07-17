ماذا أرسل جزار نيس من هاتفه قبل الاعتداء؟

أعلنت مصادر قريبة من التحقيق في اعتداء نيس، الأحد، أن منفذ الهجوم التونسي محمد لحويج بوهلال أرسل قبل وقت قصير من تنفيذ الاعتداء، الذي أودى بحياة 84 شخصاً رسالة نصية قصيرة "أبدى فيها سروره لحصوله على مسدس عيار 7,65 ملم ومتحدثاً عن التزود بأسلحة أخرى".

وأضافت المصادر أن لحويج بوهلال (31 عاماً) الذي كان يعمل سائقاً لتوصيل البضائع واستخدم شاحنة لتنفيذ الاعتداء "قد التقط صورة لنفسه خلال قيادته الشاحنة بين 11 و14 تموز/يوليو" قبل أن يرسلها عبر الهاتف.

ويعمل المحققون على "تحديد المجموعة التي وصلتها" هاتين الرسالتين.