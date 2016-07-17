من هي مذيعة بيان الانقلاب في تركيا؟

تحولت المذيعة التلفزيونية التي تلت بيان الانقلاب إلى أشهر وجه في أحداث المحاولة الفاشلة في تركيا.

المذيعة التي تحدثت لاحقا عن تفاصيل هذه الليلة قالت إن مسلحين اقتحموا مبنى التلفزيون وأجبروها على تلاوة البيان تحت تهديد السلاح.

وجدت مذيعة قناة TRT الحكومية التركية تيجان كاراش نفسها بشكل مفاجئ تعلن على الهواء مباشرة سيطرة الجيش على البلاد وإيقاف العمل بالدستور وإعلان الأحكام العرفية، ولتتحول هذه المذيعة بالصدفة إلى الوجه الأول للانقلاب.

وروت تيجان أن 4 جنود دخلوا بالقوة وأجبروها على تلاوة بيان الانقلاب تحت تهديد السلاح قبل أن ينقطع البث.

لكن بعد لحظات اقتحم عدد كبير من المواطنين الأتراك مبنى التلفزيون بكثافة فاضطر الجنود للانسحاب لتظهر تيجان وسط تجمع من الناس وسط استوديو الأخبار وتتحدث على الهواء مباشرة عن تفاصيل اللحظات الأولى لإعلانها الانقلاب، مؤكدة أنها أجبرت على فعل ذلك تحت تهديد السلاح.

المذيعة نفسها أطلت بعد ساعات قليلة لتعلن فشل الانقلاب، وذلك بعد أن نجحت القوات الأمنية التركية في استعادة السيطرة على القناة وإعادة البث الذي انقطع لمدة وجيزة.