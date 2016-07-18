آلاف الأتراك يتظاهرون مجدداً للتنديد بمحاولة الانقلاب

نزل آلاف الأتراك إلى الشوارع مجدداً ليل الأحد- الاثنين للتظاهر ضد محاولة الانقلاب العسكري التي زعزعت دعائم حكم الرئيس رجب طيب #أردوغان وخلفت 290 قتيلاً على الأقل.

وتجمع الآلاف من رجال ونساء وأطفال في ميدان تقسيم في #اسطنبول ، كما في ميدان كيزيلاي في #أنقرة ، رافعين العلم التركي وصور أردوغان.

وفاجأ رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، المتظاهرين في ساحة كيزيلاي في العاصمة، ودعاهم إلى التظاهر كل ليلة.

وقال يلدريم بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول: "فلنذهب إلى أشغالنا في النهار، وفي المساء بعد العمل نكمل السهرة في الميادين العامة".

وتابع قائلاً: "من يهاجمون شعبهم بالدبابات لا يمكن أن يكونوا جنوداً أتراكاً. هؤلاء وحوش وإرهابيون تستروا بالزي العسكري، وسيدفعون ثمن فعلتهم غالياً جداً".

وقتل أكثر من 290 شخصاً في محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة من العسكريين في تركيا ليل الجمعة- السبت، وفق حصيلة رسمية جديدة أعلنت الأحد.

كما دارت اشتباكات، خلال المحاولة الانقلابية، استخدمت فيها طائرات مقاتلة ودبابات، وتخللتها مظاهر عنف غير مسبوقة في أنقرة واسطنبول لم تسجل منذ عقود. وجرت المواجهات بين متمردين وقوات موالية للنظام، إضافة إلى آلاف الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع.