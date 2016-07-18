أردوغان: سأصادق على عقوبة الإعدام إذا أقرها البرلمان

نقلت محطة (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية عن الرئيس التركي، رجب طيب #أردوغان ، قوله الاثنين، إن البرلمان هو الذي سيفصل في مسألة إعادة تطبيق عقوبة الإعدام وإنه في حالة إقرار ذلك سيوقع على الإجراء ليصبح قانوناً.



وألغت #تركيا عقوبة #الإعدام في عام 2004 في إطار جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن المطالبة بإعادتها تزايدت في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع مساء الجمعة وراح ضحيته أكثر من 200 شخص.



وقال أردوغان في مقابلة أجرتها معه المحطة: "سيتطلب الأمر صدور قرار من البرلمان...وكرئيس سأوافق على أي قرار يصدر من البرلمان".

كما أعلن أن الشعب التركي يريد تطبيق عقوبة الإعدام بحق المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة.



وأضاف أردوغان أن "الناس في الشوارع طلبوا ذلك..الشعب يرى أن هؤلاء الإرهابيين يجب أن يعدموا..لماذا يتعين علي احتجازهم وتوفير الطعام لهم في السجون لسنوات قادمة..هذا ما يقوله الناس".



كذلك نقلت سي.إن.إن عن إردوغان قوله إنه سيتم تقديم أوراق رسمية خلال أيام لطلب تسلم رجل الدين فتح الله غولن من الولايات المتحدة، الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب لكنه ينفي أي دور له.

من جهة أخرى، هدد أردوغان، في كلمة أمام أنصاره في اسطنبول، بالتراجع عن الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي للموافقة على تفعيل قانون الإعدام في البلاد رداً على تحذيرات الاتحاد له بعدم تطبيق حكم الإعدام بحق الانقلابيين.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه سوف يتم اتخاذ قرار مهم بعد اجتماع الحكومة التركية الذي سيعقب اجتماع مجلس الأمن القومي الأربعاء القادم.