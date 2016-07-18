أميركا وأوروبا يدعوان تركيا لاحترام الديمقراطية والحرية

طالبت أميركا والاتحاد الأوروبي تركيا باحترام الديمقراطية والحريات، وحض جون كيري وزير الخارجية الأميركية حكومة أردوغان على الحفاظ على اعلى مستويات احترام القانون.

وكانت أزمة المؤسسات الدستورية في تركيا وتداعيات محاولة الانقلاب الفاشله، قد تصدرت مباحثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظرائه صباح الاثنين في بروكسل.

وأكدت منسقة السياسة الخارجية والأمن المشتركة في الاتحاد الأوروبي، دعم دول الاتحاد السلطات المنتخبة في تركيا ضد محاولات الانقلابيين.

وشددت فيدريكا موغريني أيضا على "وجوب حماية دولة القانون". ودعا وزير الخارجية البريطاني الجديد بوريس جونسون إلى أهمية "التزام السلطات في أنقرة ضبط النفس والاعتدال". ويبحث الحانبان الأميركي والأوروبي الأزمات الساخنة في سوريا والعراق وليبيا ومكافحة الإرهاب.

ودان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايلروت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، وحذر أيضا من عواقب المواجهات على المؤسسات الدستوريه. وقال الوزير الفرنسي قبل بدء اللقاء مع جون كيري "يجب التزام اليقظة كي لا تدير السلطات التركية الظهر للديمقراطية"، وشدد على "وجوب حماية دولة القانون" في تركيا.