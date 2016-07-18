ألمانيا: الإعدام يحرم تركيا عضوية الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الاثنين إن أي تحرك من جانب #تركيا لإعادة عقوبة الإعدام بعد الانقلاب العسكري الفاشل ستخرج جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها.

وأضاف شتاينماير للصحفيين أن "إعادة العمل بعقوبة الإعدام سيمنع إجراء مفاوضات ناجحة بغرض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وقال إن ألمانيا تنتظر من تركيا التعامل مع مدبري محاولة #الانقلاب بما يتسق وسيادة القانون.

وقررت تركيا إلغاء عقوبة #الإعدام عام 2004 ما سمح لأنقرة ببدء محادثات الانضمام إلى #الاتحاد_الأوروبي في العام التالي. ولكن المفاوضات لم تحرز تقدما يذكر منذ ذلك الحين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان أمس إنه ربما لن يتم تأخير استخدام عقوبة الإعدام بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وأضاف أنه سيبحث الأمر مع أحزاب المعارضة.