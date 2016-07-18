بالصور.. إسرائيل تهدم منزل فلسطيني في الضفة

هدم الجيش الإسرائيلي ليل الأحد-الاثنين منزل فلسطيني متهم بالتواطؤ في هجوم بالسكين في القدس أدى إلى مقتل شرطية إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قام بهدم منزل عائلة بلال أبو زيد في قباطية شمال الضفة الغربية المحتلة بجرافة في الساعة الثانية فجراً.

ويتهم بلال أبو زيد، المعتقل لدى إسرائيل بمساعدة ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة قباطية على تنفيذ هجوم في الثالث من شباط/فبراير الماضي في القدس الشرقية المحتلة، قتلوا فيه شرطية إسرائيلية وأصابوا أخرى بجروح.

وقام بعدها عناصر آخرون من الشرطة بقتل المهاجمين الثلاثة.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتل عشرة شبان من بلدة قباطية التي يعيش فيها حوالي 25 ألف شخص، في أعمال العنف.

وكانت عائلة أبو زيد تقيم في شقة سكنية في الطابق الثاني من مبنى فيه عدة محلات تجارية.

واندلعت مواجهات عند دخول عدة سيارات عسكرية إسرائيلية تحيط بالجرافة إلى البلدة.

وأصيب ستة فلسطينيين خلال المواجهات، اثنان بالرصاص الحي، والباقون بالرصاص المطاطي.