إصابة فلسطيني طعن جنديين إسرائيليين بالخليل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديين إسرائيليين أصيبا، الاثنين، بعد أن قام شاب فلسطيني بطعنهما بسكين قرب مخيم العروب القريب من مدينة #الخليل جنوب #الضفة الغربية المحتلة، قبل إصابة المهاجم بالنيران.

وقال الجيش في بيان إن الجنديين هوجما خلال قيامهما "بنشاط روتيني" في المنطقة، وتم نقلهما لتلقي العلاج في المستشفى.

ونقل الشاب #الفلسطيني المصاب أيضاً إلى المستشفى.

وأوردت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن الجنديين أصيبا بجروح طفيفة، أحدهما في الرأس والآخر في يده. وقام أحدهما بإطلاق النار على الفلسطيني.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن #الفلسطيني يدعى مصطفى برادعية، مشيرة إلى أنه أصيب برصاصتين في البطن.

وأكد مصدر أمني فلسطيني أن شقيقه إبراهيم قتل في نيسان/أبريل الماضي بعد أن أقدم على عملية طعن.