إصابة نائب رئيس بلدية شيشيلي في اسطنبول بإطلاق نار

أصيب نائب رئيس بلدية شيشيلي في اسطنبول التركية في واقعة إطلاق نار، وذلك نقلا عن وكالة دوغان للأنباء.

وفي واقعة أخرى، قتلت الشرطة التركية، اليوم الاثنين، رجلا فتح النار على الشرطيين أمام محكمة أنقرة، حيث يمثل جنود متهمون بالمشاركة في محاولة الجمعة الانقلابية الفاشلة، وفق وسائل إعلام تركية.

وقال مراسلو فرانس برس إنهم سمعوا طلقات نارية، وشهدوا حالة هلع بين الناس. في هذه الأثناء كان عشرات من الجنود المتهمين بالتورط في الانقلاب يمثلون أمام قضاة داخل المحكمة.

وقالت وكالة انباء دوغان إن الشرطة قتلت مطلق النار وأوقفت شخصين آخرين. وقالت محطات التلفزيون إن المسلح كان جنديا، ولكن لم يتم الكشف عن علاقة بين الحادث ومحاولة الانقلاب.

توجهت إلى المكان عربات مصفحة وشرطيين، في حين تسود حالة تأهب في انقرة. وقال مراسلو فرانس برس إنهم شاهدوا سيارة تعرضت لصدمة أمام المحكمة.