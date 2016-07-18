البيت الأبيض: ندعم حكومة تركيا المنتخبة ديمقراطياً

حثت #الولايات_المتحدة ، الاثنين، #تركيا ، شريكتها في حلف شمال الأطلسي، على التحلي بضبط النفس واحترام سيادة القانون في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل.



وقامت تركيا بتطهير جهاز الشرطة بعد اعتقال الآلاف من الجنود في أعقاب محاولة الانقلاب التي وقعت ليل الجمعة الماضي وهناك نداءات تطالب بإعدام المتآمرين. كما أثارت الحملة الموسعة للحكومة التركية قلق حلفائها الغربيين الذين قالوا إن على أنقرة احترام سيادة القانون في البلاد.



من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، في مؤتمر صحفي، إن "الأمر الذي سيوضحه المسؤولون الأميركيون لنظرائهم الأتراك هو أن من المهم بالنسبة لهم التحلي بضبط النفس واحترام ومراعاة الإجراءات القانونية وحماية الحريات التي يكفلها الدستور التركي".



ولفت إيرنست إلى أنه ليس مستعداً "لإصدار حكم" على أفعال الرئيس التركي، طيب #أردوغان ، منذ محاولة الانقلاب. وأضاف: "تدعم الولايات المتحدة بقوة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا والمؤسسات الديمقراطية بالبلاد".



وأشار إيرنست إلى أن واشنطن عرضت على تركيا المساعدة في أي تحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة.



وتطالب تركيا الولايات المتحدة بتسليم رجل الدين فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات وتتهمه أنقره بالضلوع في محاولة الانقلاب.



ولم تتسلم الولايات المتحدة أي طلب رسمي من تركيا لتسليم غولن وتقول إنها ستقيم أي طلب في هذا الشأن وفقاً لمعاهدة التسليم المبرمة مع تركيا منذ 30 عاماً.